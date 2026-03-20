Uzun yıllardır atıl durumda bulunan demiryolu hatlarında yeniden hareketlilik başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 6. Bölge Müdürlüğü, Karkamış–Nusaybin ile Şenyurt–Mardin hat kesimlerinde tren seferlerinin yeniden başlatılacağını duyurdu.

SAVAŞ NEDENİYLE KAPANMIŞTI

Söz konusu hatlar, Suriye’de 2011’de başlayan iç savaşın ardından güvenlik gerekçeleriyle 2013 yılında kapatılmıştı. Bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle uzun süre kullanılamayan demiryolu güzergâhları, aradan geçen 13 yılın ardından yeniden hizmete giriyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

TCDD tarafından yapılan açıklamada, hatların yeniden açılması öncesinde kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Zemin iyileştirme, ray bakımı ve teknik onarım işlemlerinin tamamlandığı, bu sayede hattın hem yolcu hem de yük taşımacılığına uygun hale getirildiği ifade edildi.

SEFERLER 25 MART'TA BAŞLIYOR

Yapılan planlamaya göre Karkamış–Nusaybin ve Şenyurt–Mardin hatlarında tren trafiği 25 Mart 2026 itibarıyla yeniden başlayacak. Böylece bölgedeki ulaşım ve lojistik faaliyetlerin önemli ölçüde canlanması bekleniyor.

VATANDAŞLARA GÜVENLİK UYARISI

TCDD, hatların açılmasıyla birlikte vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu. Açıklamada, tren seferlerinin başlayacağı tarihten itibaren demiryolu hatlarına yaklaşmanın ve hemzemin geçitlerde kurallara uymamanın ciddi riskler taşıdığı vurgulandı. Ayrıca trenlerin geçiş önceliğine dikkat edilmesinin can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.