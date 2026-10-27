Büyükçekmece ve Bağcılar hattında peş peşe işlenen 2 vahşi cinayetin üzerindeki sis perdesi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin operasyonlarıyla aralandı. Rezidans dairesinde başlayıp kanlı bir kovalamacaya dönüşen olayla ilgili İstanbul ve Edirne'de gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

REZİDANSTA DEHŞET: ARKADAŞINI VURDU, DİĞERLERİ ODAYA KİLİTLENDİ

Olay, 21 Ekim'de Büyükçekmece'de lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre aynı evde bulunan 5 arkadaştan Mehmet Emin Yüksel (22), henüz bilinmeyen bir nedenle silahını çekerek arkadaşları Yasin Binarci (26) ve Mehmet I.’ya (20) ateş açtı. Binarci olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet I. ağır yaralandı.

Silah sesleri üzerine evin diğer odasındaki K.K. ve Y.G. kendilerini odaya kilitleyerek dışarıdaki arkadaşları S.C.B.’den telefonla yardım istedi. Rezidansa elinde balyozla gelen S.C.B., kilitli kapıyı kırarak içeridekileri çıkardı. Grup, cinayeti işleyen Mehmet Emin Yüksel’i de yanlarına alarak rezidanstan kaçtı. Dairede yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, mermiler ve 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

UYUŞTURUCU KRİZİNE GİRİNCE ARAÇTA İNFAZ ETTİLER

Kaçış sırasında otomobilde bulunan Mehmet Emin Yüksel, uyuşturucunun etkisiyle kriz geçirmeye başladı. Araçta çıkan tartışma sonucu arkadaşları, cinayet zanlısı Yüksel'i seyir halindeki otomobilin içinde tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheliler, Yüksel'in cansız bedeninin bulunduğu otomobili Bağcılar’da bir sokağa park ederek yaya olarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇÖP TOPLAYICI KILIĞINA GİRİP KORSAN TAKSİYLE SINIRA KAÇTI

Güvenlik kamerası kayıtlarını saniye saniye inceleyen Cinayet Büro dedektifleri inanılmaz bir detayı ortaya çıkardı. Şüphelilerden S.C.B.'nin, kaçış güzergahında karşılaştığı çekçek arabalı bir çöp toplayıcıyı ikna ederek kıyafetlerini değiştirdiği ve bu kamuflajla izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.

Sosyal medya uygulamaları üzerinden buldukları korsan taksiyle önce Tekirdağ'a, ardından Edirne’ye geçen şüphelilerin, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak için insan kaçakçılarıyla anlaştığı tespit edildi. Sınır hattında düzenlenen operasyonda cinayeti gerçekleştiren 3 zanlı kıskıvrak yakalandı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR: 3 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul ve Edirne'de gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında cinayetle ilgili birbirlerini suçladı. Emniyette çok sayıda kabalık suç kayıtları bulunan zanlılardan 5’i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cinayetleri bizzat işledikleri belirlenen S.C.B.’nin de aralarında olduğu 3 şüpheli "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.