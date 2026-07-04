Kırklareli Valiliği ve ilgili kaymakamlıklar tarafından alınan karar doğrultusunda, kentte etkili olan olumsuz meteorolojik şartlar sebebiyle sahil şeridinde denize girişlere kısıtlama getirildi. Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde yaşanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla önlemler artırıldı.

Alınan karar kapsamında, turizm yoğunluğunun yaşandığı Demirköy ilçesine bağlı İğneada ile Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldelerindeki tüm plajlarda denize girilmesi bugün ve yarın olmak üzere 2 gün boyunca yasaklandı.