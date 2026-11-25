Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silahların ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.
EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ
Yürütülen çalışmaların ardından Turhal ve Pazar ilçelerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Aramalarda 8 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, farklı ebatlarda 6 şarjör, 3 kurusıkı tabanca, 320 fişek, 3 ruhsatsız tüfek ve 118 dolu tüfek kartuşu bulundu.
ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Operasyon kapsamında yakalanan 20 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.