TPAO, Adıyaman ve Şanlıurfa'da bulunan iki yeni saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, TPAO'nun Batman, Mardin ve Siirt'te yer alan 'AR/TPO/K/M47-a3' pafta numaralı 15 bin 297 hektarlık sahasının ruhsat süresi 11 Temmuz 2028'e kadar uzatıldı. Kırklareli ve Tekirdağ'daki 'AR/TPO/K/F18-b3' pafta numaralı 14 bin 536 hektarlık sahanın süresi ise 22 Eylül 2028'e kadar uzatıldı.

Bunun yanı sıra TPAO'ya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da bulunan 12 bin 601 hektarlık 'AR/TPO/K/M41-c2' pafta numaralı saha ile Şanlıurfa'daki 24 bin 867 hektarlık 'AR/TPO/K/M42-d1, d2' pafta numaralı saha için 5 yıllık arama izni verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, ruhsat sürelerinin uzatılmasının ve yeni sahaların belirlenmesinin, bölgelerin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla yapıldığı belirtildi.