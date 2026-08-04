Bursa’da CHP'den istifa eden 6 belediye başkanı YENİ Parti’ye katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ile belediye meclis üyeleri CHP'den istifa ederek, YENİ Parti'ye geçtiklerini açıkladı. EDİRNE’DE DE CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI KALMADI Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'ye katıldı. BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEKLER Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve Lalapaşa Belediye Başkanı Sezgin Geldi ise CHP'den istifayla görevlerini bağımsız belediye başkanı olarak sürdürme kararı aldı.

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