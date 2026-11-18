Manisa ve İzmir'de düzenlenen tefecilik operasyonlarında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü. Çalışma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ekipler, Manisa'nın Soma ilçesi ile İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda 2 tabanca, av tüfeği, 4 şarjör, 7 cep telefonu, ajanda ve senet ele geçirildi.

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