Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli kaynaklara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batman ve Siirt'teki bazı sahalarda petrol arama faaliyetlerini sürdürmek için ruhsat sürelerinin uzatılmasını talep etti.

RUHSAT SÜRESİ İÇİN RESMİ BAŞVURU

TPAO, Batman ve Siirt sınırları içerisinde bulunan bazı sahalara ilişkin petrol arama ruhsatlarının süresinin iki yıl daha uzatılması amacıyla 20 Ağustos'ta Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvurdu.

TALEP RESMİ GAZETE'DE DUYURULDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda, TPAO'nun söz konusu sahalardaki petrol arama ruhsatlarının iki yıl süreyle uzatılması için yaptığı başvuru kamuoyuna duyuruldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Başvurunun değerlendirilmesinin ardından ruhsat sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı netleşecek. Talebin kabul edilmesi halinde TPAO, Batman ve Siirt'teki ilgili sahalarda petrol arama faaliyetlerine iki yıl daha devam edebilecek.