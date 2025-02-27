İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Ekipler, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, 101 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram esrar, 5,81 gram eroin ve 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.