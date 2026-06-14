Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki incelemelerde, organize şekilde hareket eden şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar lira tutarında para trafiği olduğu tespit edildi.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Elde edilen deliller ve para hareketlerinin incelenmesinin ardından siber polisi, yasa dışı bahis çetesine yönelik olarak Tekirdağ ve İstanbul illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen toplam 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 32 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 36 şüphelinin buradaki yasal işlemleri ve ifadelerinin alınma süreci tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.