Muş ile Bitlis illeri arasındaki idari sınır hattı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden tespit edildi. 12 Haziran 2026 tarihli ve 11426 sayılı karar doğrultusunda, iki il arasındaki idari belirsizliklerin giderilmesi amaçlanıyor.

RESMEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi kapsamında alınan karara göre, Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi ile Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli Köyü arasındaki idari sınır yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren düzenlemede, tarafların karşı taraf sınırları içinde kalan genel ve özel haklarının saklı tutulduğu bildirildi.

YENİ SINIR HATTI KOORDİNATLARI NETLEŞTİ

Kararın ekinde yer alan kroki ve koordinat bilgilerine göre yeni sınır hattı belirli coğrafi noktalar esas alınarak çizildi. Sınır hattının Karasu Nehri'nden başlayarak Ayzut Burnu, Kilise Tepesi, Küçükhopikan Tepesi, Gevot Tepesi ve Püşürük Tepesi üzerinden geçirilerek kesinleştirildiği kaydedildi.

SİVAS'TA ARAZİ TOPLULAŞTIRMA KARARI

Aynı düzenleme kapsamında Sivas'ın iki ilçesinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yürütülmesine karar verildi. Alınan karar doğrultusunda Sivas'ın merkez ilçesine bağlı 12 köy ile Yıldızeli ilçesine bağlı 23 köyde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.