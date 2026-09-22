Borsa İstanbul'da bir dönem sert yükselişiyle dikkat çeken Gündoğdu Gıda cephesinde dikkat çeken gelişmler yaşanıyor. Üretim faaliyetlerini sonlandırdığını duyuran, fabrikasını ve üretim varlıklarını devreden şirket, şimdi de resmi internet sitesinin erişilemez hale gelmesiyle gündeme geldi.

ÜRETİM FAALİYETLERİ SONLANDIRILMIŞTI

Gündoğdu Gıda, 16 Şubat 2026'da yaptığı KAP açıklamasıyla tarım ve hayvancılık sektöründeki hammadde tedarik sorunları, yükselen üretim maliyetleri ve fiyatlama güçlükleri nedeniyle gıda üretim faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını duyurmuştu. Şirket, üretimden çekilirken ticari faaliyetlerinin tüzel kişiliği altında devam edeceğini bildirmişti.

Kararın ardından Manisa'nın Salihli ilçesindeki fabrika binası ile makine, tesis ve ekipmanların yanı sıra Kula'daki güneş enerji sisteminin ilişkili taraf GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye nakit karşılığında devredilmesine karar verildi.

Bağımsız değerleme raporlarında fabrikanın makine ve ekipmanlarıyla birlikte değeri 284 milyon 195 bin TL olarak belirlenirken, güneş enerji sistemi 29,5 milyon TL, diğer makine ve tesisler 5 milyon 125 bin TL, değerleme zorunluluğu kapsamındaki diğer duran varlıklar ise 88 milyon 862 bin 930 TL olarak kayıtlara geçti.

AYRILMA HAKKI SÜRECİ DE TAMAMLANDI

Üretim tesislerinin devri, Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilerek genel kurulun onayına sunuldu. Pay sahipleri için belirlenen ayrılma hakkı fiyatı 237,045 TL oldu. Genel kurulda işlemin aleyhine oy kullanarak muhalefet şerhi koyan pay sahibi bulunmadığı için ayrılma hakkı süreci daha sonra sonlandırıldı.

Şirket, satıştan elde edilecek kaynağın yeni yatırım alanlarında değerlendirilmesinin planlandığını açıklamıştı.

BORSA HAREKETİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Gündoğdu Gıda'nın Borsa İstanbul'daki performansı da şirketin yaşadığı dönüşümün dikkat çeken başlıklarından biri oldu. GUNDG payı son 52 haftada 79,55 TL ile 2.707,50 TL arasında işlem gördü. 21 Eylül 2026'da ise hisse 482 TL seviyesinde günü tamamladı. Böylece zirve seviyeye kıyasla yaklaşık yüzde 82'lik gerileme yaşandı.

İKİ KRİTİK İSİM İSTİFA ETMİŞTİ

Ayrıca şirket, iki yönetim kurulu üyesinin 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa eden üyeler, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Seher Aydın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Gökhan Alpman olarak açıklanmıştı.

FON SORUŞTURMASININ GÖLGESİNDE YENİ GELİŞME

Şirketin yaşadığı bu gelişmeler, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmanın gündemde olduğu döneme denk geldi. Gündoğdu Gıda'nın Pusula Grubu ile bağlantıları da bu süreçte dikkat çekti.

Öte yandan şirketin resmi internet sitesine 21 Eylül'de yapılan kontrollerde erişim sağlanamadığı ve kurumsal sayfa yerine Plesk sunucu yönetim sisteminin giriş ekranının görüntülendiği bildirildi. Alan adının farklı cihazlardan yapılan erişimlerde de benzer şekilde giriş sayfasına yönlendiği aktarıldı.

Gündoğdu Gıda'nın internet sitesinin erişilemez hale gelmesinin teknik bir sorun, sunucu yapılandırması veya başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda şirket tarafından kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.