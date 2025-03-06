ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada siber güvenlik dünyasında APT27 olarak bilinen gelişmiş tehdit grubuyla bağlantılı oldukları belirtilen iki hackerın, uzun yıllardır kötü niyetli siber faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi. Yin ve Zhou'nun Çin hükümetinin siber operasyonlarının bir parçası olarak hareket ettikleri ve bilgisayar korsanlığı hizmetleri sunarak büyük kazançlar elde ettikleri öne sürüldü.

FBI TAKİBİNDE BULUNUYORLAR

FBI'ın yürüttüğü soruşturmalara göre Yin KeCheng, 2013-2015 yılları arasındaki siber suçlarla suçlanırken; Zhou Shuai ile birlikte 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen siber saldırılar nedeniyle de yargılanıyor.

İkili; elektronik dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, kara para aklama ve bilgisayar dolandırıcılığı gibi suçlarla itham ediliyor.

KİŞİ BAŞI 73 MİLYON LİRA VERİLECEK

ABD, bu iki ismin herhangi bir ülkede tutuklanmasına ya da mahkum edilmesine katkı sağlayan kişilere, Ulusötesi Organize Suçlar Ödül Programı (TOCRP) kapsamında 2'şer milyon dolar (yaklaşık 73 milyon TL) ödül verileceğini duyurdu.