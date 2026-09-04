Olay, Cihangir Mahallesi'nde çarşamba günü saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Bina önünde bekleyen iki kadın şüpheli, dışarı çıkan bir apartman sakininin kapıyı açmasını fırsat bilerek içeri sızdı. Doğrudan asansöre yönelen şüpheliler, 59 yaşındaki Nazlı Özgür'ün dairesine girdi.
SADECE 20 DAKİKA İÇERİDE KALDILAR
Sadece yirmi dakika içeride kalan hırsızlar, yatak odasında saklanan kutuların içindeki ziynet eşyalarını ve nakit parayı alarak hızla binadan ayrıldı.
1 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR
Sabah erken saatlerde torununa bakmak için evden ayrılan ve akşam döndüğünde dairenin kapısındaki ile yatak odasındaki anormallikleri fark eden Nazlı Özgür, büyük bir şok yaşadı. Eşinin yurtdışında olduğunu ve birikimlerini sakladığı yerin tamamen boşaltıldığını gören Özgür, çalınan altın ve paranın 1 milyon liranın üzerinde bir değere sahip olduğunu belirtti.
Durumun polise bildirilmesinin ardından adrese gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde detaylı parmak izi çalışması yaptı. Şüphelilerin binaya giriş ve çıkış anlarının saniye saniye yansıdığı güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.