İki Kadın Turiste Tecavüz Edildi, Erkek Turist Öldürüldü

Hindistan’ın güneyinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ünlü bir bölgenin yakınında yaşanan korkunç saldırı dünya kamuoyunu sarstı. Karnataka eyaletine bağlı Hampi kentinde meydana gelen olayda, iki kadın turistin toplu tecavüze uğradığı, bir erkek turistin ise öldürüldüğü bildirildi.

Kadın Turistlere Tecavüz Ettiler, Erkek Turisti Öldürdüler

Polis şefi Ram Arasiddi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, iki kadın turistin ve Hintli bir pansiyon sahibinin bir grup erkek tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

Olayın dehşet verici detaylarına göre, saldırganlar kadınlara tecavüz etmeden önce, gruptaki erkekleri Tungabhadra Nehri kanalına itti. Kanala düşen ABD’li turistlerden ikisi kurtulmayı başarırken, birinin cansız bedenine ertesi sabah ulaşıldı.

"İğrenç ve Utanç Verici Bir Eylem"

Saldırıya ilişkin soruşturma devam ederken, polis ekipleri şu ana kadar iki zanlıyı gözaltına aldı. Karnataka Eyalet Başbakanı Siddaramaiah, olayın ardından sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada, saldırıyı "iğrenç ve utanç verici bir eylem" olarak nitelendirerek, yetkililere detaylı bir soruşturma yürütülmesi ve faillerin en kısa sürede yakalanması talimatı verdiğini belirtti.

Hindistan’da Kadına Yönelik Şiddet Gündemde

Hindistan’da kadınlara yönelik cinsel saldırılar, son yıllarda uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken en büyük sorunlardan biri haline geldi. Geçen yıl da doğudaki Kalküta kentinde bir hastanede görev yapan asistan doktor, tecavüze uğrayıp öldürülmüş ve bu olay, ülke genelinde kadın güvenliği konusunda büyük bir öfkeye ve protestolara yol açmıştı.