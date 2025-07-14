Bilim insanları, uzayın en korkutucu varlıklarından ikisi olan iki dev kara deliğin birleştiğini tespit etti. Bu birleşmeyle oluşan kara delik, Güneş’in kütlesinin 225 katından daha büyük ve şimdiye kadar kütleçekim dalgalarıyla gözlemlenen en büyük kara delik çifti olarak kayıtlara geçti.

GW231123 adı verilen bu sinyal, LIGO Hanford (Washington) ve LIGO Livingston (Louisiana) gözlemevleri tarafından tespit edildi. Ancak sinyal yalnızca 0.1 saniye sürdü, bu da bilim insanlarının verileri yorumlamasını oldukça zorlaştırdı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Cardiff Üniversitesi’nden Profesör Mark Hannam, “Bu şimdiye kadar kütleçekim dalgalarıyla gözlemlediğimiz en büyük kara delik ikilisi ve kara delik oluşumuna dair anlayışımıza ciddi bir meydan okuma” ifadelerini kullandı. Çünkü bu kadar büyük kara deliklerin, standart yıldız evrimi modelleriyle açıklanması mümkün değil.

Profesör Hannam’a göre, bu kadar büyük kara deliklerin oluşumu daha küçük kara deliklerin önce birleşip sonra tekrar birleşmeleriyle açıklanabilir. Bu durum, kara deliklerin evrimine dair teorileri yeniden gözden geçirme gerekliliğini ortaya koyuyor.

Kara delikler, ışığın bile kaçamayacağı kadar yoğun yerçekimine sahip gizemli gök cisimleri. Evrenin en esrarengiz yapılarından olan kara delikler, büyük kütleleri çok küçük bir hacme sığdırmalarıyla biliniyor.

DÜNYA'DAN 400 BİN KAT HIZLI DÖNÜYORLAR

Bu birleşmedeki kara delikler sadece kütleleriyle değil, aynı zamanda son derece hızlı dönüş hızlarıyla da dikkat çekiyor. Dünya’nın dönüş hızının yaklaşık 400 bin katı kadar bir hızla dönüyorlar. Portsmouth Üniversitesi’nden Dr. Charlie Hoy, bu hızlı dönüşün sinyali yorumlamayı zorlaştırdığını belirterek, “Einstein’ın genel görelilik teorisinin izin verdiği dönüş limitine oldukça yaklaşıyorlar” dedi.

Bugüne kadar yaklaşık 300 kara delik birleşmesi kütleçekim dalgaları yoluyla gözlemlendi. Ancak bu olay, kütlesiyle tüm önceki kayıtları geride bıraktı. Bir önceki en büyük kara delik birleşmesi, yalnızca Güneş’in 140 katı kütlesindeydi.

Bununla birlikte, başka yöntemlerle tespit edilen çok daha büyük kara delikler de var. Örneğin, geçen yıl Cambridge Üniversitesi liderliğinde yapılan bir çalışmada, James Webb Uzay Teleskobu ile Güneş’in 400 milyon katı kütleye sahip bir kara delik gözlemlenmişti.

Kara delikler yalnızca devasa boyutlarda değil. Bilim insanları, hidrojen atomundan daha küçük olan mikroskobik kara deliklerin evlerimizde bile bulunabileceğini söylüyor. Hatta bazı tahminlere göre her yıl gezegenimizin her bir metrekaresinden 1.000 kadar küçük kara delik geçiyor olabilir—hiç fark edilmeden.

Bu çarpıcı kara delik birleşmesi keşfi, Glasgow’da düzenlenecek olan 24. Uluslararası Genel Görelilik ve Kütleçekim Konferansı’nda sunulacak.