Bursa'nın İnegöl ilçesinde meyve bahçesindeki işlerini bitirdikten sonra evine dönmek üzere yola çıkan Şaban Tanrıverdi'nin kullandığı traktör, karanlığın da etkisiyle tarladaki bir çukura düşerek devrildi. Tonlarca ağırlıktaki tarım aracının altında kalarak ağır yaralanan sürücü için ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tanrıverdi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve dokuz gündür hayata tutunmaya çalışan talihsiz adam, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Meydana gelen kaza ve ölüm olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Aileyi derinden sarsan bu acı kaybın ardından yürek burkan bir detay daha gün yüzüne çıktı. Hayatını kaybeden Şaban Tanrıverdi'nin kardeşi İlyas Tanrıverdi'nin de 2008 yılında, henüz 39 yaşındayken yine bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdiği belirtildi.