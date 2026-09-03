Akşam saatlerinde Karesi ilçesi Maltepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, A.O. evinin bahçesinde kardeşi Y.T.O. ile karşılaştı. İki kardeş arasında sözlü tartışma başladı.
Tartışma kısa sürede kavga halini aldı. Kavgada iki kardeş de birbirini bıçakla yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Y.T.O.'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini saptadı.
Yaralanan A.O. ise olay yerinde ilk tedavisi yapılarak hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.