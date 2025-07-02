Azerbaycan ile Rusya arasındaki kriz diplomatik kriz, bir çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Rusya'nın iki Azerbaycan vatandaşını işkenceyle öldürmesinden sonra Azerbaycan, ülkede yasakladığı Sputnik ofisinden gazetecileri tutuklamıştı.

Bu tutuklamalar üzerine 8 Rus vatandaşı daha "siber suçlar ve uyuşturucu kaçaklığı" suçlamalarıyla tutukladı.

Aynı gün Azerbaycan, Yekaterinburg kentinde iki Azerbaycanlı kardeşin Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından öldürülmesine ilişkin olarak Moskova’ya resmi protesto notası sundu.

Rusya ise Azerbaycan'la arasındaki ilişkilerin kopma noktasına gelmesinin sebebi olarak "bazı yabancı güçleri" sorumlu tuttu.

AZERBAYCAN'DA RUS AVI

Tutuklanan 8 kişinin İran’dan uyuşturucu madde kaçırmak ve internet üzerinden yasadışı madde ticareti yaptığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre bu kişiler aynı zamanda siber suç faaliyetlerine de katıldı.

Sabail Bölge Mahkemesi’ne çıkarılan Rus vatandaşlarının 4 ay tutukluluğuna karar verildi. Bazılarının mahkemeye yüzlerinde morluklar ve başlarında kanlı yaralarla gelmesi dikkat çekti.

Gözaltına alınanlardan üçü, Ukrayna’daki savaşa katılmamak için Rusya’dan kaçan mülteciler olarak tanımlandı.

Bunlar arasında 41 yaşındaki IT girişimcisi Anton Drachev, 30 yaşındaki programcı Dmitry Bezugly ve 23 yaşındaki Sergey Sofronov yer aldı.

RUSYA TEHDİT ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bazı çevrelerin Moskova ile Bakü arasındaki ilişkileri bozmak istediğini ve son diplomatik krizin nedeninin bu olduğunu öne sürdü.

Devlet ajansı RIA'nın haberine göre bakanlık, Azerbaycan hükümeti için "ne yaptıklarını iyice düşünmeleri gerekir" ifadesini kullandı.

RIA'nın aktardığına göre Moskova, Bakü ile ilişkilerini "son derece önemli" olarak tanımladı ve tutuklanan gazetecilerin faaliyetlerinin mesleki çalışmalarıyla değil, siyasi gerekçelerle bağlantılı olduğuna inandığını bildirdi.

Söz konusu iki gazeteci, daha sonra Bakü’de çıkarıldıkları mahkemece dolandırıcılık ve çeşitli suçlarla yargılanarak tutuklandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Son bir haftadır yaşanan kriz, Rusya'nın "bir cinayet şebekesine mensup olmakla" suçladığı 50 Azerbaycan vatandaşını tutuklamasıyla başladı.

Rusya, tutukladığı 50 kişi arasında, Azerbaycanlı kardeş olan Huseyin and Ziyaddin Safarov'un tutuklulukları esnasında öldüğünü duyurdu. Bu haber, Azerbaycan'da büyük bir öfke uyandırdı.

Rusya gözetiminde ölen Safarov kardeşler

Azerbaycan, bu olaydan bir gün sonra ülkesindeki Rus vatandaşlarına karşı operasyonlar başlattı.

Bunun yanında Safarov kardeşlerin otopsi raporlarında "işkence ile öldürüldüklerine dair izler olduğunu" da duyurdu.

Ancak iki ülke arasındaki gerilim daha da geriye gidiyor. Geçtiğimiz yıl Rus hava savunmasının, Kazakistan üzerinde seyreden bir Azerbaycan havayolları uçağını vurarak düşürmesinden sonra iki ülke arasındaki gerginliğin önü alınamıyor.

Düşen uçaktaki yolcuların üçte biri yaşamını yitirmişti. Rusya uzun süre düşen uçağın sorumluluğunu üslenmezken Azerbaycan Rusya'yı bizzat sorumlu tuttu ve uçağın Rus hava savunması tarafından vurulduğuna dair kanıtlar paylaştı.