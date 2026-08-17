Güney Amerika’da yaşanan son depremlerin ardından, 1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar "kahin" Baba Vanga’ya atfedilen kehanetler sosyal medyada ve çeşitli yayın organlarında yeniden tartışılmaya başlandı. Blue News’in derlediği bilgilere göre, takipçileri geçmişte 11 Eylül saldırıları, 2004 tsunami felaketi, Çernobil kazası, Prenses Diana’nın ölümü, Brexit ve Barack Obama’nın ABD Başkanı seçilmesi gibi olayları önceden bildiğini savundukları Baba Vanga'nın 2026 yılına dair yeni tahminlerde bulunduğunu iddia etti.

AŞIRI HAVA OLAYLARI VE YAPAY ZEKA İDDİALARI

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Baba Vanga, 2026 yılını doğal afetlerin yoğunlaşacağı bir dönem olarak nitelendirdi. Venezuela ve Kolombiya’daki depremler, Şili’deki orman yangınları, Avrupa’daki sıcak dalgaları, Asya’daki seller ve ABD’deki fırtınalar bu kehanetlerin kanıtı olarak öne sürülüyor ancak söz konusu iddialarda herhangi bir tarih veya konum bilgisi yer almazken, iklim bilimciler artan aşırı hava olaylarını küresel iklim değişikliği ile açıklıyor.

Bir diğer iddia ise makinelerin 2026 yılında kitlesel olarak insanların yerini alacağı yönünde. Güncel yapay zeka tartışmalarıyla ilişkilendirilen bu ifadenin Baba Vanga tarafından ne zaman ve hangi kelimelerle söylendiğine dair onaylanmış yazılı bir belge bulunmuyor.

UZAYLI TEMASI VE KÜRSEL ÇATIŞMA SÖYLEMLERİ

Baba Vanga’ya atfedilen bir diğer iddia, yılın son aylarında insanlığın uzaylı bir medeniyetle temas kuracağı ve atmosfere devasa bir uzay gemisinin gireceği yönünde. Gökyüzünde görülen tanımlanamayan nesneler ise uzmanlarca genellikle drone, uçak, meteoroloji balonu veya uydu gibi unsurlarla açıklanıyor.

Söylemler arasında Çin’in Tayvan’a saldıracağı, Rusya ile ABD’nin doğrudan karşı karşıya geleceği Üçüncü Dünya Savaşı senaryoları ve Vladimir Putin’in 2026 sonuna kadar iktidarı kaybedeceği iddiaları da yer alıyor. Mevcut durumda Tayvan özerk yapısını korurken, Washington ve Moskova arasında doğrudan bir sıcak çatışma bulunmuyor.

TARİHSEL ÇALİŞKİLER VE KAYNAK SORUNU

Baba Vanga’nın 1996’daki ölümünden önce Vladimir Putin ve Barack Obama gibi figürleri bildiği yönündeki iddialar tarihsel çelişkiler barındırıyor. Putin, Vanga'nın ölümünden yıllar sonra, 1999 sonunda devlet başkanı olurken; Obama ise ilk kez Vanga'nın öldüğü yıl Illinois Eyalet Senatosuna seçilmişti. Ayrıca Obama’nın "son ABD başkanı" olacağı yönündeki iddiaya karşın, sonrasında Donald Trump ve Joe Biden göreve geldi.

Araştırmacılar, Baba Vanga’ya ait onaylanmış yazılı bir kehanet metni bulunmadığını, ortaya atılan ifadelerin kulaktan kulağa aktarılarak zaman içinde yeniden yorumlandığını ve muğlak ifadelerin güncel gelişmelere uyarlandığını belirtti.