New Orleans kentinin kuzeyinde yer alan devasa Pontchartrain Gölü'nün çevresini dolaşan kara yolu güzergâhının saatler sürmesi üzerine, mühendisler gölün üzerinden doğrudan geçen 38 kilometrelik ikiz beton köprüyü inşa etti. Göl havzasının genişliği ve köprünün uzunluğu nedeniyle yapı, su üstü mühendisliğinin en dikkat çekici örnekleri arasında yer alıyor.

SAATLER SÜREN KARA ULAŞIMINA DOĞRUDAN ÇÖZÜM

Bölgedeki iki yakayı birbirine bağlayan geleneksel çevre yollarının yarattığı zaman kaybını sonlandırmak amacıyla gölün tam ortasından dümdüz bir hat çekildi. 38 kilometrelik ikiz beton köprü projesiyle birlikte, daha önce saatler alan ulaşım süresi doğrudan göl üzerinden geçilerek dakikalara indirildi.

DÜNYANIN EĞRİLİĞİ KARAYI NASIL GÖRÜNMEZ KILIYOR?

Geçidin uzunluğu ve göl yüzeyinin düzlüğü, Dünya'nın küresel eğriliğinin karayolu üzerinden doğrudan gözlemlenebilmesine olanak tanıyor. Köprünün orta kesimlerine ulaşıldığında, kıyıdaki kara parçaları Dünya'nın eğriliği nedeniyle ufuk çizgisinin altına inerek tamamen gözden kayboluyor. Sürücüler, güzergâh boyunca yaklaşık 15 dakika boyunca çevrede hiçbir kara bağlantısı görmeden yalnızca suyun üzerinde uzanan hat boyunca ilerliyor.

KESİNTİSİZ SU GEÇİDİ OLARAK TESCİLLENDİ

Uluslararası mühendislik literatüründe dünyanın su üzerindeki en uzun kesintisiz köprüsü kabul edilen Pontchartrain Gölü Geçidi, ikiz viyadük yapısıyla çift yönlü trafik akışını kesintisiz olarak sağlıyor. Yapı, kıyı şeritlerini doğrudan birbirine bağlayarak bölgesel ticari ve sivil ulaşımın ana arteri olma özelliğini sürdürüyor.