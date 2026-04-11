İngiliz televizyon yıldızı Olivia Attwood, genç yaşta yaptırdığı ilk göğüs estetiğinin arkasındaki nedeni yıllar sonra açıkladı. Attwood, o dönemde Katie Price ve Pamela Anderson’a benzemek istediğini itiraf etti. Ancak ünlü isim, estetik operasyonların “normalleştirilmesi” fikrine karşı olduğunu da özellikle vurguladı.

34 yaşındaki eski Love Island yarışmacısı, bugüne kadar geçirdiği estetik müdahaleleri saklamadan dile getirmişti. İki kez göğüs estetiği yaptırdığını belirten Attwood; dudak dolgusu, göz altı işlemleri ve çeşitli dolgu uygulamalarına başvurduğunu açıkladı.

"BİRİ BENİ ŞİŞİRMİŞ GİBİYDİ"

Kendi podcast’i “Olivia’s House”ta konuşan Attwood, genç yaşta aldığı bu kararların arkasında dış etkenlerin büyük rol oynadığını şu sözlerle anlattı:

“21 yaşımda o kadar büyük göğüslere sahiptim ki, sanki biri beni şişirmiş gibiydi. Bunu istememin nedeni Katie Price ve Pamela Anderson’dı. O dönemde gerçekten iyi görünüp görünmediğimi bile bilmiyordum. Zamanla bir şeyi gerçekten kendim istediğim için mi yaptırıyorum yoksa başkalarından etkileniyor muyum, bunu ayırt etmeyi öğrendim.”