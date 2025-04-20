İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki Lucy, hamileliğinin 12'nci haftasında rutin bir ultrason taraması sırasında yumurtalık kanseri teşhisi aldı. Doktorlar, kanseri doğuma kadar bekletmenin hayati risk taşıyacağını, ancak hamileliğin ilerlemiş olması nedeniyle de standart kapalı ameliyatın mümkün olmadığını belirtti.

DOKTORLAR 'SİHRİNİ' KONUŞTURDU

Oxford'daki John Radcliffe Hastanesi'nde görevli cerrah Hooman Soleymani Majd liderliğindeki ekip, sıra dışı bir operasyona karar verdi.

Hamileliğin 20'nci haftasında Lucy'nin rahmi, içindeki bebekle birlikte dikkatlice vücuttan çıkarıldı.

Cerrahlar, rahim dışarıdayken kanserli dokuları temizledi. Bu sırada rahim, uterin arter yoluyla bebeğe kan ve oksijen sağlamaya devam etti.

İki saat boyunca rahmin dışarıda tutulduğu bu süreçte steril tuzlu su torbaları kullanılarak bebek için uygun sıcaklık korundu. Bebek Rafferty'nin kalp atışı ve sıcaklığı sürekli olarak izlendi.

"ONU KOLLARIMIZA ALMAK TARİF EDİLEMEZDİ"

Başarılı geçen operasyonun ardından rahim tekrar Lucy'nin vücuduna yerleştirildi ve hamilelik sağlıklı şekilde devam etti. Ocak ayı sonunda Rafferty sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi; doğum kilosu 2 kilo 850 gram olarak kaydedildi. Aile için bu mutluluk daha da anlamlıydı çünkü Adam, 2022 yılında bir arkadaşından böbrek nakli olarak baba olabilme şansını yakalamıştı.

Adam, yaşadıkları süreci "Tüm bu zorlu süreçlerden sonra Rafferty'yi kucağımıza almak hayatımızın en muhteşem anıydı. Tarif edilemezdi" diye anlattı.

CERRAHİ EKİPTEN BÜYÜK BAŞARI

Operasyonda üç anestezi uzmanı ve beş ameliyathane hemşiresi dahil olmak üzere toplam 15 kişilik bir ekip görev aldı.

Cerrah Soleymani Majd, "Rafferty'yi hastanede tekrar gördüğümde sanki onu daha önce de tanıyormuşum gibi hissettim. Hayatımın en duygusal anlarından biriydi" diyerek duygularını paylaştı. Lucy ise hiçbir belirti göstermemesine rağmen kanserin erken aşamada teşhis edilmesini büyük bir şans olarak değerlendirdi.