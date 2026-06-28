Girişimcilik dünyasında eşine az rastlanır bir başarı hikayesine imza atan Müfit Tarhan, azmi ve merak duygusuyla sıfırdan zirveye giden yolun en somut örneklerinden biri oldu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde başlayan hayat yolculuğunu Almanya'da teknolojik tarım liderliğine taşıyan Tarhan; dershane koridorlarından nükleer santrallere, turizm sektöründen nano teknolojik tarım üretimine uzanan başarı dolu öyküsüyle genç girişimcilere ders niteliğinde bir vizyon sunuyor.

DERSHANEDE TEMİZLİKÇİLİKTE YILDIZ TEKNİK BİRİNCİLİĞİNE

Eğitim hayatını sürdürebilmek için büyük bir fedakarlık gösteren Müfit Tarhan, Ankara'da bir dershanede temizlik görevlisi olarak çalışarak kendi kurs ücretini karşıladı. Zorlu şartlara rağmen pes etmeyen Tarhan, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nü dereceyle bitirerek mühendislik kariyerinin ilk sağlam adımını attı.

NÜKLEER SANTRALDEN TURİZM DEVİNE UZANAN KRİZ YÖNETİMİ

Mezuniyetinin ardından mühendislik kariyerine Almanya'da devam eden Tarhan, nükleer santrallerde görev yaptı. Ancak daha sonra sürpriz bir kararla tamamen farklı bir alan olan turizm sektörüne adım attı.

Körfez Savaşı döneminde yaşanan krizi büyük bir fırsata çevirmeyi başaran deneyimli girişimci, Türkiye'ye giden 1 milyon Alman turistin yaklaşık 400 binini taşıyan dev bir tur operatörü haline geldi. Tarhan, sıfırdan kurup devleştirdiği bu turizm şirketini daha sonra İngiliz turizm devi First Choice'a sattı.

1 ALMAN MARKINA ALINAN FABRİKA DÜNYA LİDERİ OLDU

Turizm sektöründen elde ettiği sermayeyle rotasını yeniden toprağa ve üretime çeviren Tarhan, Türkiye'de virüssüz üzüm fidesi üretimine başladı. Toprağı zenginleştirmek amacıyla Almanya'dan organik madde (humus) ithal ettiği süreçte Alman Ekonomi Bakanlığı ile yolları kesişti. Bu temaslar sonucunda, devletin kömür işletmelerine ait olan ve özelleştirme kapsamında bulunan bir gübre fabrikasını sembolik bir bedelle, sadece 1 Alman Markı karşılığında devraldı.

Bugün Humintech adıyla faaliyet gösteren firma, 200 yıllık Alman disiplini ile Türk girişimcilik ruhunu harmanlayarak kendi sektöründe dünya çapında bir teknoloji lideri konumuna geldi.

ÖLÜ TOPRAĞA HAYAT VEREN TEKNOLOJİ 76 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Müfit Tarhan’ın geliştirdiği humus bazlı toprak düzenleyicileri ve bakteri bazlı ürünler, çorak ve kumlu arazilerde bile yüzde 30-40 oranında verim artışı sağlıyor. Dünyada tarımsal krizlerin yaşandığı pek çok bölgede kritik bir rol üstlenen bu nano teknolojik ürünler, Yemen'den Kosta Rika'ya kadar tam 76 ülkeye ihraç edilerek küresel tarıma yön veriyor.

Zamanında sadece 1 marka devraldığı şirketin bugün 100 milyon euro piyasa değerine ulaştığını ifade eden 72 yaşındaki Müfit Tarhan, hayatı boyunca karşılaştığı zorluklardan hiçbir zaman yılmadığını belirtti.