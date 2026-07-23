İspanya ve Fas hükümetleri, Cebelitarık Boğazı altından iki kıtayı birbirine bağlayacak sabit bir demiryolu hattı projesindeki teknik değerlendirmelerine devam ediyor. Henüz ön fizibilite aşamasında bulunan projenin inşaat başlangıcı veya tamamlanma tarihi konusunda kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.

Ekim 2025’te düzenlenen teknik toplantıda İspanyol Secegsa ve Faslı SNED kuruluşlarının temsilcileri tarafından paylaşılan bilgilere göre, projenin öne çıkan detayları açıklandı. İki adet tek hatlı demiryolu tüneli ile bir adet bağımsız güvenlik, bakım ve tahliye galerisi olmak üzere toplam üç tüp inşa edilmesi planlanıyor. Derinliğin maksimum 475 metreye ulaşacağı hattın, iki kıta arasındaki seyahat süresini yaklaşık 30 dakikaya indirmesi öngörülüyor.

Projenin operasyonel gereksinimleri doğrultusunda İspanya terminalinin Cádiz eyaletine bağlı Vejer de la Frontera bölgesinde konumlandırılması kararlaştırıldı.

8 YILA KADAR SÜREBİLECEK ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI

2023 yılında iki ülke arasında yeniden başlatılan iş birliği kapsamında güncellenen teknik, çevresel ve ekonomik değerlendirmeler sürüyor. Mühendislik ekipleri, ana tünellerin kazı çalışmalarından önce bölgedeki karmaşık jeolojik yapı, yüksek derinlik ve güçlü deniz akıntılarına dair veri toplamak amacıyla 6 ila 8 yıl sürebilecek bir deniz altı keşif galerisinin açılmasını şart koşuyor.

Tamamlandığında hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek projenin hayata geçebilmesi için finansman, lisanslama ve yapım yöntemlerinin netleştirilmesi bekleniyor.

TRANSİT SÜRESİ 5 DAKİKAYA DÜŞEBİLİR

Mevcut durumda karayoluyla yoğun saatlerde bir saati aşabilen transit süresini yaklaşık 5 dakikaya düşürmeyi hedefleyen projenin inşaat sürecinin yaklaşık 5 yıl sürmesi ve tünelin 2031 yılında hizmete açılması öngörülüyor. Proje tamamlandığında bölgedeki feribot kuyruklarının ve karayolu trafiğinin azaltılması hedefleniyor.