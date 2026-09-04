İspanya ve Fas yönetimi, Avrupa ile Afrika'yı deniz altından birleştirecek demiryolu tünel projesinde fizibilite ve zemin etüt çalışmalarına hız verdi. Yapımına başlanması planlanan hat sayesinde iki kıta arasında feribot ihtiyacı ortadan kalkacak ve kesintisiz ulaşım sağlanacak.

GÜZERGÂH VE DENİZ ALTI HATTI NASIL OLACAK?

Planlanan tünel, İspanya'daki Punta Paloma ile Fas'ın Tanca kenti yakınlarındaki Malabata Burnu arasında inşa edilecek. Toplam 42 kilometrelik güzergâhın 27,7 kilometrelik bölümü doğrudan Cebelitarık Boğazı'nın altından geçecek. Mühendisler, deniz tabanındaki gevşek katmanlar ve bölgedeki fay hatları nedeniyle sismik ölçüm cihazlarıyla haritalandırma çalışmalarını sürdürüyor.

15 MİLYAR EURO VE SINIR GÜVENLİĞİ ENGELİ AŞILABİLECEK Mİ?

Maliyetinin 15 milyar euroyu aşması beklenen projede en kritik başlıklardan birini sınır güvenliği oluşturuyor. Düzensiz göç güzergâhı üzerinde yer alan hat için pasaport, vize ve gümrük kontrollerinin tren erişimine nasıl entegre edileceği henüz netleşmedi. Deniz tabanındaki zemin analizlerinin tamamlanmasının ardından nihai bütçe ve inşaat takvimi kamuoyuna duyurulacak.