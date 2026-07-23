Google tarafından ilk kez 2023 yılında duyurulan ve Portekiz, Bermuda ile Amerika Birleşik Devletleri’ni okyanus altından birbirine bağlayacak yeni transatlantik denizaltı kablo sistemi Nuvem’in resmi açılış töreni Lizbon Okyanaryumu’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Devlet Reformundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Gonçalo Matias, bu stratejik yatırımın Kuzey Amerika ile Avrupa arasında yeni bir dijital koridor inşa etmeyi amaçladığını vurguladı.

Dünyadaki dijital veri trafiğinin yaklaşık yüzde 95 ila 99’unun denizaltı kabloları üzerinden aktarıldığına dikkat çekilen projede Portekiz, ülkeyi ilk kez doğrudan ABD’ye bağlayan hat sayesinde kilit bir aktör konumuna yükseliyor.

İletişim altyapısında yeni bir dönemi temsil eden Nuvem sistemi; ABD’de Güney Carolina’ya bağlı Myrtle Beach, Portekiz’de ise Sines terminalleri arasında uzanacak. Güzergah üzerinde Bermuda ve Azor Adaları da kritik aktarma noktaları olarak yer alacak.

Telefon görüşmelerinden finansal ödemelere, mesajlaşmalardan bulut servislerine kadar tüm küresel iletişimin temel omurgasını oluşturan fiber optik denizaltı kabloları, bant genişliği yetersiz kalan ve atmosfer koşullarından kolayca etkilenen uydulara kıyasla çok daha yüksek bir veri taşıma kapasitesi sunuyor.

Okyanus tabanındaki yüksek basınca, akıntılara ve dış etkenlere karşı çelik, bakır ve polimer katmanlarla korunan bu altyapılar, küresel finans ve iletişim ağının kesintisiz sürdürülmesinde hayati bir rol oynuyor.