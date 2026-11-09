NATO’nun Rusya ile olan toplam kara sınırının yaklaşık yarısını oluşturan kritik hatta askeri tahkimatı en üst seviyeye çıkarmayı kararlaştıran Helsinki yönetimi, Ukrayna savaşındaki tecrübelerden yola çıkarak sınıra tank savar hendekler ve bariyerler inşa etmeye hazırlanıyor.

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre, Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Välimäki, Ukrayna’nın sahada uyguladığı tank savar hendek ve yapay engel yöntemlerini ayrıntılı biçimde mercek altına aldıklarını, bu taktiksel çözümleri ülkenin sert iklim koşullarına ve coğrafi yapısına başarıyla uyarladıklarını kaydetti.

İttifakın kuzeydoğu kanadı açısından hayati bir eşik sayılan bu adım, sınır hattında Ukrayna modeli kapsamlı bir savunma kalkanı oluşturulmasını öngörüyor.

OLASI ASKERİ HAREKETI BOŞA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORLAR

Moskova’nın devam eden savaşa rağmen askeri gücünü ve potansiyelini hızla yeniden toparladığına dikkati çeken Korgeneral Välimäki, Rusya'nın depolama üslerine son teknoloji T-90 tanklarının, BMP-3 piyade savaş araçlarının ve kundağı motorlu topçu sistemlerinin peş peşe sevk edildiğini vurguladı. Finlandiya ordusu, sınıra kurulacak bu yeni tahkimat hattıyla Kremlin yönetimine yönelik caydırıcılığı somutlaştırmayı ve olası bir askeri harekatın tamamen başarısızlığa mahkûm olduğunu peşinen göstermeyi hedefliyor.

Eylül ayında 365 milyon avroluk yatırımla tamamlanan 200 kilometrelik sınır bariyerinin hemen ardından gündeme gelen tank savar hendek projesi, mevcut hattı geçilmez kılacak ek bir savunma katmanı olarak değerlendiriliyor.

Sınır güvenliğini yalnızca fiziki tel ve çit bariyerleriyle sınırlı tutmak istemeyen Helsinki, Ukrayna cephesinde etkinliği kanıtlanan anti-tank engelleriyle sınırın tamamını ağır zırhlı birliklerin geçişine kapatacak stratejik bir kalkan haline getirmeyi amaçlıyor.