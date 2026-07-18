Güney Amerika’nın iki komşu ülkesi Bolivya ve Paraguay, enerji arz güvenliğini artırmak ve karşılıklı elektrik ticaretini başlatmak amacıyla elektrik şebekelerini birbirine bağlama kararı aldı.

İki ülkenin resmi elektrik kurumları (ENDE ve ANDE) tarafından yürütülen ve uluslararası bir danışmanlık firmasının üstlendiği dev entegrasyon projesinde kritik bir aşamaya gelindi.

Cochabamba kentinde bir araya gelen teknik heyetler, projenin maliyetini, teknik altyapısını ve operasyonel haritasını belirleyecek fizibilite çalışmasının önümüzdeki ay sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.

Ağustos 2026'da iki ülkenin enerji bakanları ve kurum başkanlarının katılımıyla yapılacak üst düzey zirvede, resmi rapor kamuoyuna sunularak yatırımların hayata geçirilmesi için nihai yol haritası çizilecek.

Bölgesel enerji güvenliğine büyük katkı sağlaması beklenen bu tarihi adım, gelecekte tüm Güney Amerika genelinde kurulması planlanan ortak elektrik ağının da en önemli yapı taşlarından biri olarak görülüyor.