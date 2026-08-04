Yüksek Askeri Şura’nın bugün başlayacak toplantısında TSK’daki 332 General ve Amiralin terfi emeklilik ve rütbe bekleme süreleri netleşecek, yeni görev yerleri de belli olacak.

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel göreve devam edecek, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının ise değişme ihtimali var. Daha önce görev süreleri uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Ziya Kadıoğlu tekrar temdit verilmezse emekli olacak. Bu durumda Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ile Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran Deniz ve Hava Kuvvetlerinin yeni komutanı olacak.

İLK KADIN AMİRAL

Kara Kuvvetlerinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Korgeneraller Sezai Öztürk ve Mustafa Oğuz ile Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Tümgeneraller 15 Temmuz gazisi Samsun Garnizon Komutanı Davut Ala ve EDOK Komutanı Emre Tayanç da bir üst rütbeye terfi sırasında bulunuyor.

TSK’daki ilk kadın Tuğamiral DKK Plan Proje Yönetim Başkanı Gökçen Fırat’ın da Tümamiralliğe terfi etme ihtimali var. 49 yaşındaki Fırat terfi ederse ilk kadın Tümamiral olacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneraller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner’in bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.

GENERAL KADROSU

Silahlı Kuvvetlerde kadın Tuğgeneral olarak Gülden Mat Şakir ve Özlem Yılmaz da bulunuyor ancak buiki isim de Jandarma sınıfı olduğu için Yüksek Askeri Şura toplantısı gündeminde bulunmuyor. Jandarmanın terfileri bu ay içinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak.

Kurmay olmayan korgeneraller

Geçen yıl benimsenen 7553 sayılı kanun ile Genelkurmay Başkanı, Kuvvetler Komutanları Orgeneral ve Oramiraller 67 yaşına kadar görev yapabiliyor ve Cumhurbaşkanı kararı ile birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar da süreleri uzatılabiliyor. Korgeneralliğe yükselebilmek için zorunlu olan kurmay olma şartı ise geçici süre ile kaldırıldı. 10 Temmuz 2025 tarihinde Tümgeneral ve Tümamiral olan ve kurmay olmayan subaylar da Kor rütbesine terfi edebilecek. Bunun ilk örneği geçen yıl Korgeneral rütbesine terfi eden ve 4. Kolordu Komutanlığına atanan Ahmet Kurumahmut ile yaşandı.