Edis ile Rafet El Roman, Almanya'daki konserlerinde hayranlarına sürpriz yaptı. Münih'te sahne alan iki sanatçı, birbirlerinin konserine konuk olarak "Yalancı Şahidim" şarkısını birlikte seslendirdi.

HEM KONUK HEM DÜET

Almanya turnesi kapsamında Münih'te konser veren Edis ve Rafet El Roman, aynı gecede unutulmaz bir buluşmaya imza attı. İki sanatçı, hem birbirlerinin sahnesine konuk oldu hem de birlikte düet yaptı.

PERFORMANSI OLAY OLDU

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri, Edis ile Rafet El Roman'ın "Yalancı Şahidim" performansı oldu. Farklı kuşakların sevilen iki isminin aynı sahneyi paylaşması salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı.

''RAFET ABİ'YE TEŞEKKÜR EDERİM''

Konserin ardından Edis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müniiiiiiih. Hem sahneme konuk olan hem de sahnesinde beni ağırlayan Rafet Abi'ye teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İki sanatçının birlikte sahne aldığı anlar, konseri izleyenler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilirken, düet performansı müzikseverlerden de ilgi gördü.