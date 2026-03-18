Cem YILDIRIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yaşadığı yargı kıskacı, duruşmalarda yaşanan ‘seyirci sınırlaması’ ve ‘savunma krizi’ tepki çekmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu dönemdeki tutuksuz yargılandığı davanın duruşmaların basına açık olması Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu ile ‘Ne farkı var’ dedirtti. Yurtdışı kaynaklı ‘Sebastian Trudeau’ isimli hesabın kullanıcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’n 1998’de İBB Başkanı olduğu dönemde yargılandığı görüntüleri paylaştı.

BASIN FARKI

Duruşmaların basına açık olması ve tutuksuz yargılama kararına dikkat çekti. “Erdoğan’ın mahpusluğu ile bugün İmamoğlu’nun yaşadığı şeyin arasında uçurum var” denilen söz konusu paylaşım şöyle:

DEMOKRATİK ÜLKE

“Erdoğan, demokratik bir ülkede siyaset yaptı. Ekrem İmamoğlu ise demokratik olmayan bir ülkede demokrasi mücadelesi veriyor. Erdoğan, yüzde 25 ile İBB başkanı oldu. Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 48 ile kazandığı seçim iptal edildi. İkinci turda yüzde 54 aldı da ancak İBB Başkanlığı koltuğunu verebildiler.”

3+1 EV GİBİ KOĞUŞTA KALDI

Paylaşımda Erdoğan’ın kaldığı koğuş şöyle tarif edildi: “Cezaevine girdiğinde 3+1 ev gibi düzenlenmiş bir koğuşta kaldı. Hükümlü olmasına rağmen ziyaretçi kısıtlaması yoktu. Ziyaretçilerle görüşme kabininde değil, kendi koğuşundaki oturma odasında görüşüyordu. Tanıdığı kişilerle birlikte kaldı, yanına asistan verilmişti bir nevi. Ekrem İmamoğlu, tek kişilik hücrede tutuluyor. Avukatlarla görüşmesi bile engellenmek isteniyor. Tanıdığı kişilerle koridorda yan yana geldiğinde bile temas kurması engelleniyor.”

