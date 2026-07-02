Hollanda'da faaliyet gösteren süpermarket zincirleri Jumbo ve DekaMarkt, salmonella bakterisi bulunma riski nedeniyle bazı helal et ürünlerini raflardan toplatma kararı aldı.

Geri çağırma işlemi özellikle helal dana kıyma başta olmak üzere köfte, hamburger ve Adana kebap gibi ürünleri kapsıyor.

GERİ ÇAĞRILAN KIYMA ÜRÜNLERİ

Jumbo mağazalarında Lezziz markasına ait 500 gramlık helal dana kıyma ürünü toplatılırken, DekaMarkt ise Wahid markalı helal et ürünleri için geri çağırma başlattı. Her iki market zinciri de bu ürünleri satın alan müşterilerin, kasa fişi ibraz etmelerine gerek kalmadan en yakın şubeye giderek ücretlerini eksiksiz şekilde geri alabileceklerini duyurdu.

CİDDİ ENFEKSİYONLARA YOL AÇIYOR

Salmonella bakterisi, gıda kaynaklı ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor. Enfekte olmuş ürünleri tüketen kişilerde mide ve bağırsak krampları, ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş gibi belirtiler görülebiliyor.

Uzmanlar, bu enfeksiyonun özellikle hamile kadınlar, küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için çok daha ağır seyredebileceği uyarısında bulunarak tüketicilerin bu ürünleri kesinlikle tüketmemesi gerektiğini vurguladı.