Ekonomik zorluklarla mücadele eden tüketiciler için Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nden sevindirici bir haber geldi. Mahallede faaliyet gösteren iki market arasında yaşanan fiyat rekabeti, 210 gramlık ekmeğin fiyatını 12.5 TL'den 6 TL'ye kadar düşürdü.

Bir market ekmeği 7.5 TL'den satmaya başlarken, karşısındaki zincir market de bu fiyatı bir adım öteye taşıyarak 6 TL'ye indirdi. Kısa sürede mahallede yaygınlaşan bu indirim, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

"EKMEK OLUMLU BİR ADIM AMA..."

Mahalle sakinlerinden Orhan Özen, fiyatların birkaç gündür bu şekilde devam ettiğini belirterek, "Diğer marketlerin de benzer indirimler yapmasını isteriz. Özellikle dar gelirli için bu ciddi bir destek" dedi.

Marketten 50 ekmek alarak köydeki yakınlarına götüreceğini söyleyen Mehmet Ertekin ise "Ekmek 6 lira olduğu için çok memnunuz. Birçok kişi ekmek almakta zorlanıyor. Bu fiyatlar herkese nefes aldırıyor" diye konuştu.

Bir başka mahalle sakini Yaşar Yaman da konunun sadece ekmekle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Ekmek olumlu bir adım ama temel gıdaların tümü için bu rekabetin olması gerek. Fiyatlar zincir marketlerde ciddi biçimde artıyor, bu da halkı zorluyor" ifadelerini kullandı.