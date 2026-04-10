Türkiye’de kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesi gündeme geldi. BirGün'ün haberine göre, Meclis’e sunulan yeni kanun teklifiyle, özel hastanelerde görev yapan hekimler ve diş hekimlerinin de belirli şartlar altında bu haktan yararlanması planlanıyor.

Kanun teklifiyle özel sağlık kuruluşlarında en az 15 yıl süreyle görev yapan hekim ve diş hekimlerine, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına hüküm giymemiş olmaları koşuluyla yeşil pasaport verilmesi öngörüldü.

'AYRICALIK DEĞİL, MESLEKİ İHTİYAÇ' VURGUSU

Kanun teklifinin gerekçesinde, hekimlerin kamu ya da özel ayrımı olmaksızın topluma hizmet sunduğuna dikkat çekildi. Metinde, modern tıbbın gereği olarak doktorların uluslararası gelişmeleri yerinde takip etmesinin zorunlu olduğu vurgulanırken, vize süreçlerinin bu noktada ciddi bir engel oluşturduğu ifade edildi. Gerekçede, yeşil pasaportun bir ayrıcalık değil, bilimsel gelişime erişim için “mesleki bir ihtiyaç” olduğu belirtildi.

'DEVLETİN VEFA BORCU'

Teklifte ayrıca, uzun yıllar insan sağlığı için çalışan hekimlere yönelik bir “vefa borcu” bulunduğu ifade edildi. Özellikle sağlıkta şiddet olaylarının arttığı ve nitelikli sağlık çalışanlarının yurt dışına yöneldiği bir dönemde, bu adımın motivasyonu artıracağı savunuldu.

Düzenlemenin temel hedeflerinden birinin de kamu-özel ayrımı nedeniyle ortaya çıkan hak farklılıklarını gidermek olduğu belirtildi. Teklifte, “sağlıkta ayrımcılık olmaz” ilkesinin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.