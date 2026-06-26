Cumhuriyet Halk Partisi'nde 21 Mayıs'tan bu yana devam eden 'mutlak butlan' tartışmaları tüm hızıyla devam ederken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu'nun evlenmesi seçmende büyük bir sürprize neden oldu.



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarihinde ilk kez aktif görevdeki iki milletvekilinin birbiriyle evlenmesi olarak tarihe geçen olayda, çiftin nikahlarını Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner kıydı.



YUNANİSTAN'DA NİKAH İDDİASI YALAN ÇIKTI



Emir'in (57) ve Rızvanoğlu'nun (46) Yunanistan'da nikah kıydıklarına yönelik iddia ise sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğraf ile yalanlandı.





Çiftin mutlu günlerinde nikah cüzdanı ile birlikte fotoğraf verdiklerini ve nikahın CHP'li Güner tarafından kıyıldığı ortaya çıktı.



Emir, parti içerisinde yaşanan Kılıçdaroğlu ve Özel ayrışmasında açık şekilde Özgür Özel'e desteğini sunarken, Rızvanoğlu ise 14 Mayıs 2023 seçimlerine CHP listelerinden DEVA Partisinin adayı olarak girmiş, devam eden süreçte partisinden ayrılarak CHP'ye katılmıştı.