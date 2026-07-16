Kaza, NATO Yolu Çınarcık girişindeki Ortaburun Kavşağı’nda meydana geldi. Yalova’dan Çınarcık yönüne dönüş yapan Ömer Burhan S. (20) idaresindeki 34 MFG 104 plakalı motosiklet, arkadan gelen Mustafa Sezer yönetimindeki 16 BTZ 421 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, Mustafa Sezer ile eşi Yaren Sezer ve oğulları Alparslan Sezer ile diğer sürücü Ömer Burhan S., yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa ve Yaren Sezer çifti, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Çiftin oğlu Alparslan Sezer ise Yalova Devlet Hastanesi’ndeki müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Sezer’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Diğer motosiklet sürücüsü Ömer Burhan S., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

METRELERCE SAVRULDULAR

Öte yandan kaza, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletiyle sol şeritte ilerleyen Ömer Burhan S.’nin aniden sağ şeride geçip kavşağa dönüş yapmak istediği, sağ şeritte ilerleyen Mustafa Sezer’in kullandığı motosikletin ise duramayıp, süratle önündeki motosiklete çarptığı yer aldı.

Devrilerek kayan motosikletten savrulan sürücüler ile Yaren Sezer ve oğlu Alparslan Sezer’in yardımına diğer araç sürücüleri ile çevredekilerin koştuğu anlar da görüntüye yansıdı.