Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta hizmete açılacak Boyabat Çevre Yolu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum'u birbirine bağlayan ulaşım güzergâhında önemli bir konumda bulunan Boyabat'ta, yeni yol sayesinde şehirlerarası transit trafik ilçe merkezinin dışına taşınacak.

Toplam 8,7 kilometre uzunluğunda inşa edilen çevre yolu, bölünmüş yol standardında tamamlandı. Proje kapsamında 4,2 kilometrelik bağlantı koluna sahip, 67 metre uzunluğunda iki farklı seviyeli kavşak da yapıldı.

Yeni güzergâhla birlikte Boyabat'ta mevcut durumda 20 dakika süren ulaşımın 5 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Böylece özellikle yoğun saatlerde ilçe merkezinde yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılması ve şehirlerarası ulaşımın daha akıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.

10 DAKİKALIK YOL 1,5 DAKİKAYA DÜŞECEK

Sinop'ta tamamlanan bir diğer yatırım ise Türkeli Şehir Geçişi oldu. Kastamonu ile Sinop arasındaki kıyı ulaşımında bulunan ilçede, özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğunun yeni güzergâhla azaltılması hedefleniyor.

Toplam 2,1 kilometre uzunluğunda ve 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamlanan Türkeli Şehir Geçişi ile 10 dakikalık ulaşım süresi 1,5 dakikaya indirilecek. Böylece her iki projeyle birlikte Sinop ve çevresindeki ulaşımın daha hızlı ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.