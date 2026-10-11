Endonezya'nın Raja Ampat takımadalarında, iki okyanusun buluştuğu sularda sıra dışı görünüme sahip dev bir okyanus manta vatozu tespit edildi. Mart 2026'da Dampier Boğazı'nda gerçekleştirilen bir doğa koruma gezisi sırasında görülen canlının, türünün diğer üyelerinden farklı olarak sırtında yoğun beyaz desenler bulunduğu belirlendi. Deniz biyoloğu Mark Erdmann, alışılmadık renkleri nedeniyle manta vatozunun suda hareket eden bir hayaleti andırdığını söyledi.

İKİ OKYANUSUN BULUŞTUĞU NOKTADA GÖRÜLDÜ

Deniz biyoloğu ve ReShark Genel Müdürü Mark Erdmann, Mart 2026'da Endonezya'nın Raja Ampat takımadalarında düzenlenen doğa koruma gezisine katıldı. Hint ve Pasifik okyanuslarının buluştuğu bölgede yer alan Dampier Boğazı'nda gözlem yapan Erdmann, krille beslenen dev okyanus manta vatozlarından oluşan bir grupla karşılaştı. Gruptaki vatozlardan biri, sırtındaki alışılmadık beyaz desenleriyle diğerlerinden ayrılıyordu.

DEV MANTA VATOZUNUN RENGİ DİKKAT ÇEKTİ

Raja Ampat çevresinde görülen okyanus manta vatozlarının büyük bölümünün sırtında siyah ve beyaz desenler bulunurken bazı bireylerin tamamen siyah olduğu biliniyor. Ancak Erdmann'ın gözlemlediği vatozun sırtındaki beyaz alanların diğerlerine göre çok daha geniş olduğu belirtildi. Erdmann, "Raja Ampat'ta gördüğümüz okyanus manta vatozlarının çoğunun sırtlarında standart siyah beyaz desen bulunur, bazıları tamamen siyahtır, ancak bu özel manta vatozunun alışılmadık derecede fazla beyaz rengi vardı ve bu da onu gerçekten dikkat çekici kılıyordu" ifadelerini kullandı.

BİYOLOG NEDEN HAYALETE BENZETTİ?

Mark Erdmann, manta vatozunun sırtındaki yoğun beyaz desenlerin koyu renkli deniz suyunda belirgin biçimde görüldüğünü anlattı. Siyah zemin üzerindeki geniş beyaz alanların, hayvanın su altındaki hareketleri sırasında hayaletimsi bir görüntü oluşturduğunu belirtti. Gözlem sırasında manta vatozunun beslenmek için su içerisinde taklalar attığı ve küçük deniz canlılarını yakalamaya çalıştığı görüldü.

MANTA VATOZLARININ DESENLERİ PARMAK İZİ GİBİ

Manta vatozlarının vücutlarında bulunan desenler, bireylerin birbirinden ayırt edilmesini sağlıyor. Özellikle karın bölgelerindeki benekler, her hayvanda farklı bir dağılım gösteriyor. İnsanların parmak izlerine benzetilen bu özellikler sayesinde araştırmacılar, manta vatozlarını tanımlayabiliyor ve farklı zamanlarda yapılan gözlemlerde aynı bireyi yeniden tespit edebiliyor.

ALIŞILMADIK RENKLERİYLE DİĞERLERİNDEN AYRILDI

Dampier Boğazı'nda görüntülenen manta vatozunun sırtındaki beyaz desenlerin yoğunluğu, onu aynı bölgede beslenen diğer bireylerden ayırdı. Erdmann'ın gözlemlediği hayvanın beslenme davranışları ise diğer manta vatozlarıyla benzerlik gösterdi. Araştırmacılar açısından bireylerin ayırt edilmesini sağlayan vücut desenleri, deniz canlılarının gözlemlenmesi ve takip edilmesinde önemli bir özellik olarak değerlendiriliyor.