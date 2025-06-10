Londra’da süren ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelecek gelişmelerin beklenmesiyle yeni günde düşüşe geçti. İki ülke arasındaki üst düzey müzakereler ikinci güne uzarken, görüşmelerde tarifelerden nadir toprak elementlerine kadar birçok başlık ele alınıyor.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 3 bin 307 dolara gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,7 kayıpla 3 bin 330,90 dolara indi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı bayram tatilinin ardından gerilemeye başladı. Gram altın yeni güne yüzde 0,5'lik düşüşle 4 bin 177 lira seviyesine geriledi.

"ABD-Çin anlaşması gerçekleşirse düşüş derinleşebilir"

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “ABD-Çin arasında devam eden bu kritik ticaret görüşmeleri nedeniyle altın temkinli seyrediyor. İki küresel güç arasında bir ilerleme olup olmayacağı belirleyici olacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, müzakerelerin iyi ilerlediğini ve görüşmelerden olumlu haberler geldiğini ifade etti.

Geçtiğimiz ay taraflar, finansal piyasalara bir miktar rahatlama sağlayan geçici bir tarife duraklaması konusunda anlaşmaya varmıştı.

PİYASLARIN GÖZÜ ENFLASYON VERİSİNDE

Öte yandan, yatırımcılar Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verilerini de merakla bekliyor. Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası rotası hakkında ipuçları verecek.

Waterer, “TÜFE’de hafif bir artış beklentilere uygun olur ancak ani bir yükseliş yatırımcıları endişelendirebilir. Bu da güvenli liman talebini artırarak altın fiyatına destek olabilir” dedi.

Altın, jeopolitik ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde cazip hale gelirken, düşük faiz ortamında da genellikle iyi performans gösteriyor.

GÜMÜŞ REKOR TAZELEDİ

Artan jeopolitik riskler ve makro ekonomik gelişmeler değerli metallere yansıdı. Gümüş, sessiz sedasız yükselişleriyle dikkatleri üzerine çekti. Değerli metal sert yükselişler yaşayarak yeni güne rekorla başladı.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkili oluyor. Dün Londra'da başlayan bugünde devam eden, ABD - Çin görüşmelerinden çıkacak sonuç piyasalar tarafından yakından izleniyor. Piyasalardaki tarife belirsizlikleri, ve artan enflasyon riskleri güvenli limanlara olan talebi artırıyor. Güvenli limanlara olan talebin artmasıyla beraber gümüş fiyatları yükselişe geçti.

Sene başına 28,93 dolardan başlayan ons gümüş, 36,85 dolara yükselerek yüzde 27 değerlendi. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 35,66 dolar ile 36,90 dolar aralığında geçiren ons gümüş günü 36,77 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.16'da 36,60 dolarda bulunuyor.

GRAM GÜMÜŞTE SON DURUM

Ons gümüşte görülen yükselişler, gram gümüşü yukarı yönlü destekledi. Dünü 4,135 lira ile 4,209 lira aralığında geçiren gram gümüş günü 4,199 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 4.178 lirada yukarı yönlü hareketleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜ BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Öte yandan, hafta sonunda açıklanan verilere göre, küresel merkez bankalarının altın alımları hız kesmeden devam ediyor. Çin Merkez Bankası, Mayıs ayında da rezervlerine altın ekleyerek üst üste yedinci kez alım gerçekleştirdi. Bu gelişme, altının uzun vadeli güvenli liman olma özelliğini pekiştiriyor.

Yatırımcılar, bu hafta özellikle Perşembe günü gerçekleştirilecek ABD devlet tahvili ihalesini ve diğer makro ekonomik gelişmeleri yakından takip ediyor. Teknik sinyallerle birlikte bu gelişmeler, altının seyrinde belirleyici rol oynayabilir.

*Haberde yer alan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.

ORTA VE UZUN VADELİ BEKLENTİ

Trump-Çin arasındaki görüşmeler ve tarife belirsizlikleri devam ederken gram altına yönelik orta ve uzun vadeli beklentiler yukarı yönlü güncellendi. Altın önce rekora koştu son günlerde ise soluklandı. Finans kuruluşları altına yönelik beklentilerini yükseltmeye devam ediyor.

Finans kuruluşları, risk ortamı oluşursa ons altının sene sonunda 4 bin 500 doları görebileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre ABD ekonomisindeki riskler, altını destekleyecek. Talep artışıyla beraber altın fiyatlarının rekorları test etmesi bekleniyor. Küresel varlık şirketleri ons altının 3 bin 310 dolar seviyesini koruması halinde orta vadede yüzde 20 yükselişle 4 bin dolara yaklaşmasını ifade ediyor.

ABD'li banka Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın zayıf performansı nedeniyle altının portföy çeşitlendirmede ön plana çıkacağını vurgu yaparak, 2025 sonu için 3 bin 700 dolar, resesyon durumunda ise 3 bin 880 dolar öngörüsünde bulundu. Yüksek risk senaryosunda ise 4 bin 500 dolar tahmin ediliyor.

JP Morgan ise, Nisan 2025’te altının 3 bin 500 doları görmesinin ardından yeni baz senaryosunda 2026’da 4 bin dolara ulaşabileceğini belirtti.

Citi Research, özellikle Çinli sigorta şirketlerinin talebi ve artan jeopolitik risklerden dolayı üç aylık altın tahminini 3 bin 200 dolardan 3 bin 500 dolara yükseltti. Bu hedef şimdiden gerçekleştiği için Citi’nin yeni bir revizyon açıklaması bekleniyor.