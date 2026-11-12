Jaguar Land Rover (JLR), Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin yeni Ti7 modelinde Land Rover Defender'ı kopyaladığını öne sürerek hukuki süreç başlattı. Hollanda'ya taşınan anlaşmazlık, dış tasarımın yanı sıra patentli teknolojilerin kullanıldığı iddiasını da kapsıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, JLR'nin talebi üzerine mahkeme tarafından yetkilendirilen görevliler, ağustos ayında BYD'nin Hollanda'daki iki ofisinde arama yaptı. Aramalarda yedi koltuklu Ti7'nin geliştirilme sürecine ait dijital kayıtlara el konuldu.

DEFENDER'I PARÇALARINA AYIRDIKLARI İDDİASI

JLR yetkilileri, BYD mühendislerinin bir Defender satın alıp parçalarına ayırdığını ve patentli teknolojileri tersine mühendislik yöntemiyle kopyaladığını düşünüyor. Şirket, koruma altındaki teknolojilerin doğrudan Ti7'ye entegre edilmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

Hollanda mahkemesinin bu hafta içinde vereceği kararın, fikri mülkiyet ihlali iddialarının tam kapsamlı bir hukuki sürece dönüşüp dönüşmeyeceğini belirlemesi bekleniyor. Gelişmeler hakkında BYD ve JLR'den resmi açıklama gelmedi.

AVRUPA'DA FİYAT FARKI

BYD, Ti7'yi Çin'de Eylül 2025'te 27 bin doların altında fiyatla satışa sundu. Modelin tamamen elektrikli versiyonu ise nisan ayında yaklaşık 30 bin dolar fiyatla tanıtıldı.

Ocak 2027 itibarıyla Avrupa yollarına çıkması beklenen Ti7'nin bölgedeki başlangıç fiyatının yaklaşık 64 bin 500 dolar olması öngörülüyor. Benzer donanıma sahip yedi koltuklu Land Rover Defender 110 ise yaklaşık 92 bin dolara satılıyor.

Birleşik Krallık pazarı için aktarılan fiyatlarda, şarj edilebilir hibrit (PHEV) Ti7 yaklaşık 48 bin sterlinden başlarken Defender 110'un fiyatı bunun 20 bin sterlin üzerinde bulunuyor. Defender'ın PHEV versiyonu en fazla altı koltukla tercih edilebiliyor.

JLR'NİN CHERY İLE ORTAKLIĞI DA VAR

JLR, Çin pazarında BYD'nin rakiplerinden Chery ile ortak girişim yürütüyor. Başlangıçta Jaguar ve Land Rover modellerinin Çin'de üretilmesini sağlayan ortaklık, Chery'nin Avrupa pazarı için Freelander markasını yeniden canlandırma projesine dönüştü.