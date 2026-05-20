Kolombiyalı efsanevi sanatçı Fernando Botero’nun sanat dünyasına ilk adımını attığı o meşhur eser, onlarca yıl sonra yeniden gün yüzüne çıktı. Henüz 17 yaşındayken iki paket sigara karşılığında elden çıkardığı "La Plegaria", bugün Bogotá’daki dev bir müzayedenin başrolünde yer alıyor.

Dünyanın en çok tanınan Latin Amerikalı sanatçılarından biri olan Fernando Botero, 2023 yılında 91 yaşında hayata veda ettiğinde arkasında devasa bir miras bırakmıştı. Ancak bu mirasın ilk halkası olan 1949 tarihli "La Plegaria" (Dua) sulu boya tablosu, sanatçının kariyerindeki en mütevazı takasın öznesiydi. Botero, o dönemde bu eserini Kolombiyalı Efrén Ossa’ya sadece iki paket sigara karşılığında vermişti.

BOTERO'NUN GELİŞİM DÖNEMİNE AİT

21 Mayıs’ta Bogotá Auctions tarafından satışa sunulacak olan bu tablo, sanatçının imzası haline gelen "abartılı hacim" ve "anıtsal figür" tarzından oldukça uzak. Müzayede evi yetkilileri, bu eserin Botero’nun gelişim dönemine ait olduğunu ve sonraki yıllarda dünyayı kasıp kavuracak o ikonik hacim arayışının henüz bu fırça darbelerinde görülmediğini belirtiyor.

Tabloda, elleri kenetli dua eden yaşlı bir köylü ve arkasında dehşet dolu gözlerle gökyüzüne bakan çocuklu bir kadın tasvir ediliyor. Eser, Kolombiya tarihinin en kanlı dönemlerinden biri olan liberal lider Jorge Eliécer Gaitán cinayetinden sadece bir yıl sonra resmedildiği için dönemin toplumsal korkusunu da yansıtıyor.

LATİN AMERİKA RÜZGARI ESECEK

Bogotá’daki bu büyük etkinlikte sadece Botero’nun ilk eseri değil, aynı zamanda sanatçının tarzının oturduğu döneme ait "Niña con flores" (1960) isimli yağlı boya tablosu da alıcısını bekleyecek.

Müzayedede Botero’nun yanı sıra Latin Amerika sanatına yön veren diğer dev isimlerin eserleri de görücüye çıkacak. Sergide Alejandro Obregón, Débora Arango, Beatriz González ve Óscar Muñoz gibi isimlerine serleri de yer alacak.

ESERLERİ MEYDANLARI SÜSLÜYOR

Bugün eserleri dünyanın en prestijli meydanlarını ve müzelerini süsleyen Botero için "La Plegaria", bir dehanın çocukluk adımlarını temsil ediyor. Sigorta hukuku öncüsü Efrén Ossa ile yapılan o tarihi takas, bugün sanat piyasasında milyonlarca dolarla ölçülen "Botero Değeri" ile dramatik bir tezat oluşturuyor.

70 yılı aşkın bir süre sonra yeniden piyasaya çıkan bu tablo, koleksiyonerler için sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda bir başarı öyküsünün başlangıç noktası olarak görülüyor.