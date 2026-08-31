Tahran'daki Abo Atash ve Taleghani parklarını birleştiren Tabiat Köprüsü, geleneksel yaya geçidi anlayışını değiştirerek kentsel altyapıda yeni bir model sundu. Diba Tensile Architecture tarafından tasarlanan 270 metrelik devasa yapı, yoğun araç trafiğinin geçtiği ana arterin üzerinde kamusal bir yaşam alanı oluşturdu.

ÜÇ KATLI TASARIM VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Yapı, yayaların sadece karşıya geçmesini değil, köprü üzerinde vakit geçirmesini sağlayan üç farklı seviyeden oluşuyor. Kesintisiz dolaşıma izin veren iki ana katın yanı sıra ana destek noktalarında genişleyen üçüncü kat; dinlenme alanları, kentsel manzara noktaları ve sosyal alanlar barındırıyor.

Köprünün taşıyıcı sisteminde, ağırlığı eşit dağıtan üç boyutlu kafes kiriş yapısı kullanıldı. Mühendislik detaylarını gizlemek yerine tasarıma dahil eden bu sistem, köprünün dar bir koridor yerine geniş bir kentsel meydan gibi işlev görmesine olanak tanıyor.

AĞA HAN ÖDÜLLÜ PROJE ŞEHİR YAŞAMINI NASIL ETKİLEDİ?

Çevreyle görsel uyum yakalamak adına ağaç dallarını andıran sütunlar üzerine inşa edilen köprü, beton ve metalin yarattığı ağır görüntüyü azaltıyor. Bu tasarım seçeneği, otoyol nedeniyle bölünen iki yeşil alan arasında görsel ve fiziksel bir bütünlük kuruyor.

2016 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü'ne layık görülen proje, otoyollarla bölünen kentlerde yaya ulaşımını ve sosyal etkileşimi artıran dünya çapındaki simge yapılardan biri olarak kabul ediliyor.