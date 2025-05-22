Kripto para tarihinde sembolik bir gün olan 22 Mayıs, bir kez daha anlam kazandı. “Bitcoin Pizza Günü” olarak anılan bu tarihte, 2010 yılında programcı Laszlo Hanyecz’in 10 bin Bitcoin karşılığında 2 adet pizza sipariş etmesinin üzerinden tam 15 yıl geçti.

O gün yani 15 sene önce yaklaşık 41 dolar eden bu işlem, bugün itibarıyla 1.1 milyar dolarlık bir değere ulaştı. Bu rakam, pizzaların sipariş edildiği Papa John’s’un piyasa değerine (1.3 milyar dolar) neredeyse eşit.

22 Mayıs 2010'da Florida'da yaşayan Laszlo Hanyecz, o dönem 41 dolara denk gelen elindeki 10.000 bitcoin ile iki büyük boy pizza siparişi verdi ve tarihe geçti. Hanyecz'in o dönemde iki pizza satın aldığı bitcoinlerin bugünkü değeri yaklaşık 1.1 milyar dolar seviyesinde.

22 Mayıs “Bitcoin Pizza Günü” olarak kutlanıyor, çünkü bu olay Bitcoin’in benimsenmesinde önemli bir dönüm noktası. Laszlo Hanyecz ise pişman olmadığını ve bu işlemi yapmanın onun için eğlenceli bir deneyim olduğunu söylemişti.

BITCOIN 2025'E DAMGA VURMAYA DEVAM EDİYOR

Bitcoin, 2025 yılına damgasını vurmaya devam ediyor. Kripto para destekçisi olarak bilinen ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından yaşanan ralli, bugün yeni bir zirveye taşındı. Lider kripto para birimi Bitcoin, bugün 109.733 doları aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

15 yıl önce sıradan bir alışveriş olarak kayıtlara geçen “bitcoin ile pizza” hikâyesi, bugün dijital ekonominin ne kadar dönüştüğünün somut bir göstergesi. Hanyecz'in 10 bin Bitcoin ile ödediği pizzalar artık tarihin en pahalı pizzaları olarak anılıyor. Bitcoin ise artık sadece bir teknoloji deneyi değil; küresel ekonomiyi şekillendiren, trilyon dolarlık bir varlık.