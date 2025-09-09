Olay dün sabah saatlerinde İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'nde gerçekleşti.

Silahlı saldırıda iki polis şehit oldu, 6 kişi de yaralandı.

Polis karakolunun karşısındaki bir park alanında bir süre beklediği anlaşılan 16 yaşındaki kar maskeli saldırgan önce polis karakolu girişindeki nöbet yerine ateş açtı.

KAR MASKESİ VE ÇANTAYLA KARAKOLA GELDİ

Silah seslerini duyan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, silah sesleri üzerine aşağı inince açılan ateşte şehit oldu. Polis merkezinin üst katındaki lojmanda ikamet eden Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in evinden aşağı indiği, saldırganla çatışmaya girdiği, bu sırada şehit düştüğü bildirildi. Polis merkezinde görevli polis memuru Ömer Amilağ boynundan ağır yaralandı. Balçova Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Murat Dağlı da bacağından yaralandı.

Olay anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, saldırganın kar maskesi taktığı, sırtında da bir çanta olduğu görüldü.

SİLAH BABASININ ÇIKTI

İzmir Valisi Süleyman Elban, lise üçüncü sınıf öğrencisi olan saldırganın suç kaydı olmadığını açıklarken; silahın saldırganın babasına ait olduğunu söyledi.

Vali Elban, "Bu çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif yaralanıyor. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar da herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok." dedi.

ATATÜRK DÜŞMANI ÇIKTI

Saldırganın babasının Facebook hesabında ise dikkat çeken paylaşımların yer aldığı görüldü.

İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın babasının "sığırcık" kuşlarını vurduğu ve saldırganın ağzında ve ellerinde ölü kuşları tuttuğu fotoğraflar bulunuyor.

Yorumlarda saldırganın babasına yönelik defalarca kez bu konu hakkında uyarı yapıldığı yer aldı.

16 yaşındaki saldırgan E.B.'nin ayrıca oyuncak silahla çekilmiş fotoğrafını da babası Facebook hesabından paylaştı.

Saldırganın babasının ayrıca Cumhuriyet dönemi ve Atatürk'e yönelik skandal ifadeler kullanılan paylaşımları kendi sayfasında paylaştığı görüldü.