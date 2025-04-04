Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna’daki savaş için yürütülen ateşkes görüşmeleri kapsamında Trump yönetimiyle temas kurmak üzere iki ayrı heyeti Washington’a gönderdiği ortaya çıktı.

Bağımsız Rus haber sitesi Agentstvo’nun aktardığına göre bu heyetler, birbirinden bağımsız hareket ediyor. Bir heyet Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, diğer heyet ise Putin'in 'yatırım elçisi' olarak bilinen işinsanı ve diplomat Kirill Dmitriev tarafından yönetiliyor.

Lavrov ve Dmitriev'in, birbirlerinden hoşlanmadığı, hatta ABD'li heyetin önünde bir "koltuk kavgası" bile yaptığı ortaya çıktı. Bu gelişme, Moskova’nın ABD ile diyalog kanallarını yeniden açma çabalarına yeni bir renk kattı.

Kirill Dmitriev

ABD SAHASINDA, İKİ RAKİP TAKIM

Putin’in yatırım elçisi Kirill Dmitriev, bu hafta Washington’da Trump yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Dmitriev, Rusya'nın egemen varlık fonunu yöneten isim olarak Trump’a yakınlığıyla bilinen Steve Witkoff ile Putin’in talimatıyla bir araya geldiğini söyledi.

Agentstvo, Putin’in aynı zamanda rekabet içindeki başka bir heyete de ABD’yle görüşmeler yapma yetkisi verdiğini aktardı. Dmitriev Washington'da Witkoff'la görüşürken, Sergei Lavrov'da Riyad'daki ateşkes görüşmelerini yürütüyor.

Anlaşmakta zorlanan ve defalarca tartıştığı aktarılan bu iki ismin, habersiz bir şekilde Riyad'da karşılaşması ise uluslararası bir skandalın temelini hazırladı.

Sergei Lavrov

TOPLANTI SALONUNDAN KOVDU

Haberde, 18 Şubat’ta Riyad’da yapılan ön görüşmelerde bu iki Rus heyetinin karşı karşıya geldiği ve aralarında sert tartışmalar yaşandığı belirtildi.

O toplantı öncesinde Putin’in Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a yalnızca kendisi ve Kremlin dış politika danışmanı Yuri Uşakov’un heyette yer alacağını söylediği, ancak daha sonra Dmitriev’in Putin’le gizlice görüşüp heyete katılma izni aldığı iddia edildi.

Lavrov’un görüşme odasında üçüncü bir sandalye gördüğünde şaşırdığı ve "Eğer (Dmitriev'in) katılmasını istiyorsa bunu bana bizzat Putin söylesin" dediği aktarıldı. Lavrov, ABD'li heyetin önünde Dmitriev'i toplantı salonundan kovdu.

Kremlin ve Beyaz Saray, bu hafta Washington’da hangi Rus yetkililerin temaslarda bulunduğuna dair resmi bir açıklama yapmadı.