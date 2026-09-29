İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 26 Eylül tarihli talebi üzerine aralarında 46 tüzel kişi, 18 yatırım fonu ve 42 gerçek kişinin yer aldığı 106 kişi hakkında 'mal varlıklarına tedbir' kararı uygulanmış, listede Türkiye'nin en büyük şirketleri ve iş insanları yer almıştı.



Tedbir kararına ilişkin haberlerin sermaye piyasasında büyük bir paniğe neden olmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yolladığı yazıda, yatırım fonları ve tüzel kişiler hakkında alınan tedbir kararının yeniden değerlendirilmesi talep edildi.





SPK'nın yazısı üzerine savcılık, 46 şirket ve 18 yatırım fonu hakkındaki mal varlığı tedbirlerini kaldırırken, 42 gerçek kişiye yönelik kısıtlamaların ise sürmesine karar verdi.



URFALI FERİDUN'UN SERVETİ BUHARLAŞTI



Savcılık kararı öncesinde Forbes Dergisi'ne göre 3 milyar 400 milyon TL serveti bulunan Şanlıurfalı iş insanı Feridun Geçgel, Astor Enerji hisselerinin pazartesi ve salı günleri taban yemesinin ardından sadece iki günde 700 milyon doların üzerinde kayıp yaşadı.





Haziran ayında Astor Enerji'nin hisselerinin zirve yaptığı dönemde kişisel malvarlığı 5,3 milyar doları aşan ve Murat Ülker'i geride bırakarak Türkiye'nin en zengin iş insanı olan Geçgel, yalnızca üç aylık dönemde servetinin yarısını kaybetmiş oldu. 29 Eylül 2026 tarihli verilere göre Geçgel'in serveti 2 milyar 700 milyon dolara kadar geriledi.



FONLARDA 376 MİLYON TL PARAMIZ VAR



Astor Enerji, şirkete yönelik alınan ve daha sonra kaldırılan tedbir kararının ardından yaptığı açıklamada, SPK tarafından tasfiye kararı verilen 7 şirkete ait 131 yatırım fonundan yalnızca 3 fonda toplam 376,6 milyon TL yatırımlarının bulunduğunu belirtti.