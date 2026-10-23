Muhalif belediyelerin hesapları didik didik edilirken, AKP’li belediyeler bol keseden harcamaya devam ediyor. AKP’li Ankara Pursaklar Belediyesi, “mesleki gelişim” adı altında 30 belediye meclis üyesinin katılımıyla 20-25 Ekim’de Mısır gezisi düzenledi. Beş gece altı gün sürecek gezinin maliyeti 2 milyon 866 bin 500 lira, kişi başına düşen tutar ise 95 bin 550 lira olacak.

BELEDİYE BAŞKANI VE TABLOSU

Genç ressam Ayşenur Ünal, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e kuru kalem portre çalışmasını makamında hediye etti.

5 GECE 6 GÜN SÜRECEK

Programa göre Kahire’nin yanı sıra dalış merkezi Şarm El Şeyh’te de üç gün konaklanacak. Piramitler ve Büyük Sfenks ziyaret edilecek, beyaz kumsallı adaya gidilecek. Mangrov ormanları, nesli tükenmekte olan kaplumbağalar ve Dorcas ceylanı gibi nadir canlılar gözlemlenecek.

Pramitleri geziyorlar

Belediye, organizasyon için Erdoğmuş Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 2 milyon 866 bin 500 liralık sözleşme imzaladı. Programın ilk durağı Şarm El Şeyh oldu. Üç gece konaklanan kentte Naama Bay, Ras Mohammed Milli Parkı, Old Market ve SOHO Square ziyaret edildi.

Program kapsamında kültürel miras ve çevre düzenlemesi incelemeleri yapılacak. Mesleki gelişim semineri için ise toplam iki saat ayrıldı. Seminerde kültürel mirasın korunması, turizm ve şehir tanıtımında yerel yönetimlerin rolü ile yerel kalkınma konuları ele alınacak.

Dalış merkezleri ve sahilleriyle ünlü Şarm El Şeyh’de denize giriyorlar.

TASARRUF DA ŞARTNAMEDE

Organizasyonun şartnamesinde, “Program kişisel tatil veya turistik gezi amacıyla düzenlenmemektedir” ifadesine yer verildi. Kültürel alan ziyaretlerinin mesleki çalışmaları tamamlayıcı nitelikte olacağı belirtildi. Şartnamede ayrıca tasarruf tedbirlerine uyulacağı, uçuşların ekonomi sınıfında yapılacağı ve lüks konaklamanın kapsam dışında tutulacağı kaydedildi.