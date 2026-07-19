Dev tünel tamamlandığında Qingdao şehir merkezi ile Huangdao bölgesi arasındaki ulaşımı hızlandıracak. Araçların tünel içinde saatte 80 kilometre hızla seyahat edebilmesi planlanırken, projenin bölgedeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

Yetkililere göre tünel tamamlandığında Qingdao şehir merkezi ile Huangdao arasındaki yolculuk süresi yaklaşık 15 dakikaya inecek. Böylece körfezin iki yakası arasındaki ulaşım önemli ölçüde hızlanırken, mevcut güzergâhlardaki trafik yükünün de azalması bekleniyor.

15,63 METRELİK DEV MAKİNE KULLANILDI

Ana kazı çalışmaları, çapı 15,63 metre olan dev bir tünel açma makinesiyle gerçekleştirildi. Mühendislik ekipleri, yüksek su basıncı, sert kaya katmanları ve fay hatları gibi zorlu koşullara rağmen kazıyı planlanan güzergahta tamamladı. Çalışmalarda yeni nesil kazı atığı tahliye sistemi ile tünel ilerleyişini anlık izleyen dijital kontrol teknolojilerinden yararlanıldı.

Yetkililer, kullanılan sistemlerin makinenin performansını sürekli analiz ederek kazı sürecini optimize ettiğini ve tünelin su sızdırmazlığını artırdığını belirtiyor.

PROJENİN YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI

Yetkililerin verdiği bilgiye göre deniz altı tüneli projesinin yaklaşık yüzde 70'i tamamlandı. Bundan sonraki süreçte iç kaplama, yol altyapısı, havalandırma, elektrik ve güvenlik sistemlerinin kurulumu devam edecek. Tünelin 2028 yılında hizmete girmesiyle birlikte Qingdao ile Huangdao arasındaki ulaşımın daha hızlı ve kesintisiz hale gelmesi hedefleniyor.