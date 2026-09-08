Planlanan sistem klasik bir tren hattı ya da yüzlerce kilometre boyunca uzanan tek parça bir taşıma bandı olmayacak. Karayollarında yük taşımacılığına ayrılmış özel alanlarda hareket eden elektrikli ve sürücüsüz taşıma araçları kullanılacak. Yükleme, boşaltma ve aktarma işlemlerinin de mümkün olduğunca otomatik hale getirilmesi planlanıyor.

GÜNDE 576 BİN TON YÜK TAŞIYABİLECEK

Projenin en dikkat çekici tarafı taşıma kapasitesi. Japonya Ulaştırma Bakanlığı'nın hesaplamalarına göre Tokyo-Osaka arasındaki 500 kilometrelik sistem, üç şeritli bir düzen ve 24 saatlik çalışma halinde günde 216 bin ile 576 bin ton arasında yük taşıma kapasitesine ulaşabilir. Hesaplamalarda taşıma araçlarının saatte 30 ila 80 kilometre hızla hareket etmesi ve aralarında yaklaşık 10 metre mesafe bulunması esas alınıyor.

Bu ölçek, sistemin devreye alınması halinde karayollarındaki on binlerce kamyonluk yük hareketinin bir bölümünü üstlenebileceğini gösteriyor. Projenin ilk duyurulduğu dönemde sistemin günlük taşıma kapasitesi yaklaşık 25 bin kamyonun taşıdığı yüke eşdeğer olarak açıklanmıştı.

Sistemin yalnızca yükleri bir noktadan diğerine götürmesi de planlanmıyor. Lojistik merkezlerinde kamyonlardan alınan yüklerin otomatik olarak taşıma araçlarına aktarılması, güzergâh boyunca hareketlerinin takip edilmesi ve varış noktasında yeniden kamyonlara ya da diğer ulaşım araçlarına yüklenmesi üzerinde çalışılıyor. Böylece uzun mesafeli taşımada insan gücüne duyulan ihtiyacın azaltılması amaçlanıyor.

500 KİLOMETRELİK HAT HENÜZ İNŞA EDİLMİYOR

Projeyle ilgili en önemli ayrıntı ise Tokyo ile Osaka arasında şu anda 500 kilometrelik bir tünel ya da taşıma hattının inşa edilmiyor olması. Autoflow Road hâlâ geliştirme ve test aşamasında. 2025 mali yılında farklı kullanım senaryolarına yönelik denemeler gerçekleştirildi ve çalışmalar 2026'da da devam ediyor.

Bir sonraki aşamada sistemin 2027 yılında Shin-Tomei Otoyolu üzerinde test edilmesi planlanıyor. Güvenlik, maliyet, bakım, enerji altyapısı ve lojistik merkezleriyle bağlantı gibi konuların bu süreçte netleştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle 500 kilometrelik Tokyo-Osaka koridoru uzun vadeli hedefi oluştururken, gerçek ticari kullanımın 2030'lu yıllarda başlaması öngörülüyor.

Japonya'nın projeyi geliştirmesinin temel nedenlerinden biri de ülkede giderek büyüyen kamyon şoförü açığı. Sistemle yüklerin günün 24 saati otomatik olarak taşınması, karayollarındaki kamyon yoğunluğunun ve lojistik sektöründeki iş gücü ihtiyacının azaltılması, aynı zamanda elektrikli taşıma sistemleri sayesinde karbon salımının düşürülmesi hedefleniyor.